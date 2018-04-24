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Стал известен состав тренировочных групп сборной России по лыжным гонкам на сезон-2018/19
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Стал известен состав тренировочных групп сборной России по лыжным гонкам на сезон-2018/19 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стал известен состав четырех тренировочных групп сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее Вяльбе заявила ТАСС, что со следующего сезона в национальной команде не будет спринтерской группы, которой руководил Юрий Каминский, а также будет изменен принцип работы с женской командой, тренером которой был Данил Акимов.
В состав группы, которой будет руководить немецкий тренер Маркус Крамер, вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Иван Кириллов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Алиса Жамбалова, Евгения Шаповалова, Яна Кирпиченко и Елена Соболева. В группе Юрия Бородавко будут тренироваться, Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Владислав Вечканов, Егор Казаринов, Андрей Собакарев, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина.
В группу Олега Перевозчикова вошли Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Иван Якимушкин, в группу Егора Сорина — Алексей Виценко, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин, Анна Нечаевская, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина и Полина Некрасова.
Заседание президиума ФЛГР прошло во вторник в здании Олимпийского комитета России.
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