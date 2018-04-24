Устюгов продолжит тренироваться у Крамера в следующем сезоне

Состав сборной России был утвержден 12 апреля на заседании президиума Федерацией лыжных гонок России.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль, Спицов​ отличился двумя наградами за второе место и одной — за третье. В активе Ларькова — серебро и бронза, и награду за второе место в эстафете привез Червоткин.