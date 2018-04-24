Крянин: тренер Сорин готов реализовать себя в работе со сборной России по лыжным гонкам

"Появилась группа Егора Сорина, который получил большой опыт работы, он готов реализовывать себя в качестве тренера. Это будет интересно, пока время есть, нужно пробовать молодых тренеров, которые имеют желание и определенные знания", — заявил Крянин.

"По составу групп вопросов нет, все на своих местах. Все, кто может показать какой-то результат, получили место в составе. Все спортсмены могут еще вырасти, прибавить. Молодежь будет подрастать и позднее занять место в основном составе", — добавил он.