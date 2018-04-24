Крянин: тренер Сорин готов реализовать себя в работе со сборной России по лыжным гонкам 

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренер Егор Сорин, который со следующего сезона будет работать с собственной группой лыжников в сборной России, готов реализовать себя на этом посту. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Во вторник президиум ФЛГР утвердил изменения в тренерском штабе национальной команды, а также состав групп спортсменов, которые будут готовиться к следующему сезону. Была создана группа Сорина, в которую вошли лыжники Алексей Виценко, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин, Анна Нечаевская, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина и Полина Некрасова.
"Появилась группа Егора Сорина, который получил большой опыт работы, он готов реализовывать себя в качестве тренера. Это будет интересно, пока время есть, нужно пробовать молодых тренеров, которые имеют желание и определенные знания", — заявил Крянин.
"По составу групп вопросов нет, все на своих местах. Все, кто может показать какой-то результат, получили место в составе. Все спортсмены могут еще вырасти, прибавить. Молодежь будет подрастать и позднее занять место в основном составе", — добавил он.
По решению президиума федерации, со следующего сезона в национальной команде не будет спринтерской группы, которой руководил Юрий Каминский, а также будет изменен принцип работы с женской командой, тренером которой был Данил Акимов.