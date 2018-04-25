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Тюмень примет в конце апреля всероссийские соревнования по дзюдо
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Тюмень примет в конце апреля всероссийские соревнования по дзюдо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 25 апр — РИА Новости. Около 200 спортсменов из 18 регионов России примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин, которые пройдут в тюменском центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 28-29 апреля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Спортсмены буду состязаться в 14 весовых категориях: по семь у мужчин и женщин. Среди известных дзюдоистов в истории проведения этих соревнований в разные годы чемпионами становились Иван Нифонтов — бронзовый призер Олимпийских игр, Вера Москалюк — чемпион Европы и участник Олимпийских игр, Елена Иващенко — бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр, Дарья Давыдова — чемпион и серебряный призер командного чемпионата Европы по дзюдо", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в составе сборной команды Тюменской области выступят около 70 спортсменов. Чемпион соревнований получит право на присвоение звания «Мастер спорта России», если не является им, а также путевку на финал чемпионата страны, который примет у себя город Грозный в начале октября.
"Дзюдо занимает свою нишу в многообразии нашего спортивного движения. Если брать олимпийские виды, то у нас самые крупные успехи распределяются между дзюдо, лыжными гонками и биатлоном. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы в секции приходило как можно больше мальчишек и девчонок", — сказал глава региона Владимир Якушев.
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