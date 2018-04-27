Три иностранца претендуют на пост консультанта сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Поляк Лукаш Кручек, финн Мика Койонкоски и австриец Александр Пойнтер претендуют на пост консультанта сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом журналистам сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Ранее тренерский совет организации рекомендовал президиуму вместо Александра Арефьева назначить на пост главного тренера сборной страны Евгения Плехова. Под руководством Арефьева в минувшем олимпийском сезоне лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стал Денис Корнилов , занявший 42-е место. В лыжном двоеборье — Эрнест Яхин (43-е место).

"Не исключаю, что мы привлечем иностранного консультанта с мировым именем для работы с обеими сборными, у нас методики одни, постараемся создать единую систему подготовки, поэтому специалист мог бы нам оказать помощь в методических правилах. Среди претендентов поляк Лукаш Кручек, финн Мика Койонкоски, австриец Александр Пойнтер — специалисты с репутацией, бэкграундом, которые своими результатами все доказали. С каждым из них ведутся какие-то переговоры, поэтому не исключаю, что кто-то из них может занять такую роль уже в июне", — сказал Дубровский.

Кручек с 2008 по 2016 год являлся главным тренером сборной Польши по прыжкам на лыжах с трамплина, под его руководством польские спортсмены завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх 2010 года и регулярно выигрывали награды на этапах Кубка мира. Сейчас он работает в команде Италии.

Койонкоски известен по работе со сборной Норвегии, которую он возглавлял с 2002 по 2011 год. Под его руководством норвежские спортсмены, не считавшиеся ранее лучшими прыгунами, за несколько лет вошли в топ-30 мирового рейтинга, а на международных соревнованиях постоянно выигрывали медали — в частности, на Олимпийских играх 2006 года в Турине норвежцы завоевали бронзу в командных соревнованиях, а также золото и две бронзовые медали в индивидуальных турнирах.

Пойнтер получил известность благодаря работе главным тренером сборной Австрии. При нем австрийские прыгуны на лыжах с трамплина дважды выигрывали золотые медали в командных и один раз — в индивидуальных соревнованиях Олимпийских игр, неоднократно становились призерами и победителями чемпионатов мира и этапов Кубка мира.