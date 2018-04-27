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Кершоу завершил карьеру
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Канадский лыжник Кершоу завершил карьеру 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Википедия
Канадский лыжник Девон Кершоу объявил о завершении карьеры.
Он опубликовал в своём «инстаграме» пару лыжных ботинок, висящих на тросе.

Публикация от @dkersh

В 2011 году Кершоу вместе с Алексом Харви на чемпионате мира в Хольменколлене выиграл командный спринт. В сезоне-2011/12 канадец стал вторым в общем зачёте Кубка мира.
На счету 35-летнего спортсмена шесть призовых мест на Кубке мира (2-1-3), он принимал участие в трёх Олимпийских играх (Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014). В 2012 году он стал четвёртым на лыжной многодневке «Тур де Ски».
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