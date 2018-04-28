Российский велогонщик Страхов выиграл первый этап «Вуэльты Астурии»

Российский велогонщик Дмитрий Страхов из команды «Локосфинкс» выиграл первый этап многодневки «Вуэльта Астурии» (категория 2.1), которая стартовала накануне в Испании.

Протяжённость этапа из Овьедо в Пола де Лена составляла 177 км. 22-летний Страхов был лучшим в массовом спринтерском финише. Благодаря победе на этапе он возглавил общий зачёт гонки. Его партнёр по «Локосфинкс» Дмитрий Соколов занимает 24-е место и отстаёт на 9 секунд.

«Вуэльта Астурии» состоит из трёх этапов и завершится 29 апреля. Сегодня в гонке будет финиш на вершине первой категории сложности.