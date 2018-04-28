Риппон: не буду стоять рядом с людьми, которые занимаются дискриминацией

Американский фигурист Адам Риппон прокомментировал отказ от участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом , которая прошла в Белом доме накануне.

«Спортсмены, участвовавшие в Играх-2018, были приглашены на встречу в Белом доме. Я не пойду. Я не буду стоять рядом с людьми, которые дискриминируют тех, кого считают другими. Вместо того, чтобы ехать в Вашингтон, я сделал несколько пожертвований», — написал Риппон в своём «твиттере».