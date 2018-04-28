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Риппон: не буду стоять рядом с людьми, которые занимаются дискриминацией
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Риппон: не буду стоять рядом с людьми, которые занимаются дискриминацией 

Чемпионат.com 4 часа назад
Американский фигурист Адам Риппон прокомментировал отказ от участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме накануне.
«Спортсмены, участвовавшие в Играх-2018, были приглашены на встречу в Белом доме. Я не пойду. Я не буду стоять рядом с людьми, которые дискриминируют тех, кого считают другими. Вместо того, чтобы ехать в Вашингтон, я сделал несколько пожертвований», — написал Риппон в своём «твиттере».
Несколько спортсменов отказались от участия во встрече с Трампом, в их числе — Гас Кенуорти (фристайл), Линдси Вонн (горные лыжи), Джессика Диггинс (лыжные гонки) и другие.
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