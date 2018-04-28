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Бывший тренер лыжников РФ Каминский имеет предложения от нескольких национальных федераций
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Бывший тренер лыжников РФ Каминский имеет предложения от нескольких национальных федераций 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренер Юрий Каминский, который работал со спринтерской группой сборной России по лыжным гонкам, имеет предложения по трудоустройству от нескольких национальных федераций. Об этом специалист рассказал ТАСС.
Во вторник президиум Федерации лыжных гонок России утвердил изменения в тренерском штабе национальной команды, а также состав групп спортсменов, которые будут готовиться к следующему сезону. В национальной команде не будет спринтерской группы, которой руководил Каминский, а также будет изменен принцип работы с женской командой, тренером которой был Данил Акимов.
"Я имею много предложений как от регионов, так и от других стран. Буду принимать решение, все решится в мае, в течение двух недель", — заявил Каминский.
"Считаю глупостью тот факт, что у нас больше не будет спринтерской группы. У норвежцев, например, спринтерская группа возросла, а мы идем за ними следом и пока что у них не выигрываем. Безусловно, выступление на Играх-2018 было успешным, даже неожиданно успешным, но тем не менее [Йоханнес] Клебо обыграл [Александра] Большунова, в том числе и потому, что норвежец находился в спринтерской группе и лучше владеет спринтерскими навыками", — поделился мнением специалист.
"Никакой обиды не испытываю, мы просто разошлись в понимании стратегической роли спринтеров. Время нас рассудит. Я бы все равно ушел из команды, очень тяжело работать, когда в тебя не верят", — резюмировал он.
Каминский работал со спринтерской группой национальной команды с 2008 года. С октября 2011 года по декабрь 2012 года специалист занимал пост главного тренера сборной России.
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