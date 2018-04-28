Бывший тренер лыжников РФ Каминский имеет предложения от нескольких национальных федераций

Во вторник президиум Федерации лыжных гонок России утвердил изменения в тренерском штабе национальной команды, а также состав групп спортсменов, которые будут готовиться к следующему сезону. В национальной команде не будет спринтерской группы, которой руководил Каминский, а также будет изменен принцип работы с женской командой, тренером которой был Данил Акимов

"Я имею много предложений как от регионов, так и от других стран. Буду принимать решение, все решится в мае, в течение двух недель", — заявил Каминский.

"Считаю глупостью тот факт, что у нас больше не будет спринтерской группы. У норвежцев, например, спринтерская группа возросла, а мы идем за ними следом и пока что у них не выигрываем. Безусловно, выступление на Играх-2018 было успешным, даже неожиданно успешным, но тем не менее [Йоханнес] Клебо обыграл [Александра] Большунова, в том числе и потому, что норвежец находился в спринтерской группе и лучше владеет спринтерскими навыками", — поделился мнением специалист.

"Никакой обиды не испытываю, мы просто разошлись в понимании стратегической роли спринтеров. Время нас рассудит. Я бы все равно ушел из команды, очень тяжело работать, когда в тебя не верят", — резюмировал он.

Каминский работал со спринтерской группой национальной команды с 2008 года. С октября 2011 года по декабрь 2012 года специалист занимал пост главного тренера сборной России.