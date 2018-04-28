Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских паралимпийцев, показавших пример начинающим спортсменам своими блестящими результатами на Играх в Пхенчхане

«Благодарю вас за прекрасное выступление на Паралимпийских играх. Это настоящий успех. Вы принесли сборной России почти половину от общего числа медалей. И это очередное подтверждение тому, что наш регион самый спортивный в России. Я хорошо понимаю, каких усилий, какого самоотречения требует от паралимпийцев и тренерской команды подготовка к Паралимпийским играм. Считаю очень важным всемерную поддержку паралимпийцев, создание максимально благоприятных условий для тренировок и жизни, воспитание в обществе уважения к людям, способным бороться и побеждать соперников, побеждать болезнь, несправедливость, стереотипы общественного сознания», — заявил Евгений Куйвашев.

Спортсмены поблагодарили главу региона за поддержку спорта и возможность качественно тренироваться, не выезжая за пределы области.

«Положение на этой Олимпиаде у нас, конечно, было не самое выгодное. Это у меня четвертая Олимпиада и я, наверное, только сейчас поняла, что для нас значат российский гимн и флаг. Только при въезде в наш аэропорт мы смогли спеть гимн. Мы счастливы выступать за нашу Родину и область. Спасибо вам за поддержку спорта, за условия, которые позволяют тренироваться, не выезжая за пределы региона», — заявила Анна Миленина.

«У нас хорошая база в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист». И я уверена, что спорт и дальше будет развиваться. Чувствуем поддержку региона, поэтому и завоевали почти половину медалей на Паралимпийских играх», — заявила Михалина Лысова.

Спортсменки рассказали, что в ближайшее время намерены хорошо отдохнуть после четырехлетнего подготовительного к Паралимпиаде цикла, а после начнут подготовку к Чемпионату мира.

Глава региона вручил участникам Паралимпиады денежные сертификаты.

«Ваша победа послужит хорошим стимулом для других начинающих спортсменов, поэтому мы и дальше будем помогать вам тренироваться и давать возможность расти новым и новым спортсменам», — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, Свердловскую область на Паралимпийских играх представляли две спортсменки — заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Миленина и заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону, спорт слепых Михалина Лысова.

Из 24 медалей, завоеванных сборной России на Играх в Южной Корее, 11 приходится на спортсменов Свердловской области — Анну Миленину и Михалину Лысову. Всего на счету уралочек 4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Анна Миленина завоевала одну золотую медаль в (1,5-километровый спринт классика) и одну серебряную (15 км свободный стиль) медали в лыжных гонках, одну золотую (12,5 км) и две серебряные (6 км, 10 км) медали в биатлоне, став семикратной чемпионкой Паралимпийских игр. Михалина Лысова завоевала две серебряные (1,5— километровый спринт классика, 7,5 км классика) и одну бронзовую (15 км свободный стиль) медали в лыжных гонках, две золотые (6 км, 12,5 км) и одну серебряную (10 км) медали в биатлоне, став шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Михалину Лысову сопровождает спортсмен-ведущий — заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону, спорт слепых Алексей Иванов.