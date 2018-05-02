Позади — российский этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP

Во вторник, 1 мая, в Краснодарском крае на треке Орленок состоялся российский этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP.

Этот этап стал шестым по счету этапом первенства 2018 года. Россияне на нем никакими существенными успехами не отметились.

В главном классе серии первую гонку дня выиграл бельгиец Клемент Десаль на Kawasaki, вторым стал итальянец Антонио Кайроли на КТМ, третьим голландец Джеффри Херлингс тоже на КТМ. Во второй гонке дня победил Херлингс, вторым стал Десаль, а третьим француз Ромэн Фебвре на Yamaha.

Россиянин Евгений Бобрышев , который в этом году выступает на Suzuki, в первой гонке стал тринадцатым, а во второй — четырнадцатым.

В классе MX2 первую гонку первомайского дня выиграл латыш Йонас Паулс на КТМ, вторым стал испанец Хорхе Прадо тоже на КТМ, а третьим британец Бен Уотсон на Yamaha. Во второй гонке победил Паулс, вторым стал Прадо, а третьим Микеле Червельин на Honda.

Россиянин Всеволод Брыляков , в этом году на Yamaha, в первой гонке стал девятым, а во второй только 22-ым. Еще один россиянин, вышедший на трассу на этом этапе, Сергей Курашев на КТМ, в первой гонке стал 21-ым и во второй тоже 21-ым.

Следующий, седьмой этап чемпионата, который в этом году состоит из 20 этапов, состоится 13 мая в Латвии на треке Кегумс.