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Евгений Устюгов посетил чемпионат по многоборью пожарных и спасателей
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Евгений Устюгов посетил чемпионат по многоборью пожарных и спасателей 

RT на русском 3 часа назад
Олимпийский чемпион, биатлонист Евгений Устюгов стал почётным гостем первого международного чемпионата по функциональному многоборью пожарных и спасателей в Иркутске, сообщает kp.ru.
«Перед поездкой в Иркутск я, конечно, посмотрел несколько роликов с подобных состязаний, но увидев это вживую, испытал совсем другие эмоции», — заявил спортсмен.
По его словам, участники говорят, что готовились две недели, но он уверен, что требуются долгие годы тренировок, чтобы поднимать такие тяжести.
Ранее сообщалось о масштабных учениях МЧС на Дальнем Востоке.
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