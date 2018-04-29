Евгений Устюгов посетил чемпионат по многоборью пожарных и спасателей

Олимпийский чемпион, биатлонист Евгений Устюгов стал почётным гостем первого международного чемпионата по функциональному многоборью пожарных и спасателей в Иркутске, сообщает kp.ru

«Перед поездкой в Иркутск я, конечно, посмотрел несколько роликов с подобных состязаний, но увидев это вживую, испытал совсем другие эмоции», — заявил спортсмен.

По его словам, участники говорят, что готовились две недели, но он уверен, что требуются долгие годы тренировок, чтобы поднимать такие тяжести.