Устюгов: итогами экстремальной гонки на Камчатке стали поломанные лыжа с палкой

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал о посещении Камчатки.

«В это межсезонье я решил посетить Камчатку. Место просто огонь. Сначала Камчатка встретила нас нерадушно, но потом встало всё на свои места и раскрылось с другой стороны. Самое ценное, что я познакомился с очень многими хорошими людьми, которые и сделали для меня отдых незабываемым. Спасибо большое ребята. А ещё за то, что познакомили нас с райдерами из Вилючинска, которые подарили нам праздник, много новых эмоций и немного адреналина. Покатали так, что надолго запомнится.

Свозили нас к подножью Вилючинского вулкана и дали погонять на снежниках, это незабываемо. На следующий день мы отправились покорять Мутновский экстремальный марафон, и он оказался реально экстремальным, чего я и в правду не ожидал. Итогами этой гонки стали поломанные лыжа с палкой и высокое третье место, но самое ценное — ни с чем несравнимые впечатления! Хочу сказать большущее спасибо всем тем, кто причастен к моему отдыху на Камчатке", — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографии можно на странице Устюгова в сети «Инстаграм».