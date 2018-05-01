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Устюгов: итогами экстремальной гонки на Камчатке стали поломанные лыжа с палкой
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Устюгов: итогами экстремальной гонки на Камчатке стали поломанные лыжа с палкой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов рассказал о посещении Камчатки.
«В это межсезонье я решил посетить Камчатку. Место просто огонь. Сначала Камчатка встретила нас нерадушно, но потом встало всё на свои места и раскрылось с другой стороны. Самое ценное, что я познакомился с очень многими хорошими людьми, которые и сделали для меня отдых незабываемым. Спасибо большое ребята. А ещё за то, что познакомили нас с райдерами из Вилючинска, которые подарили нам праздник, много новых эмоций и немного адреналина. Покатали так, что надолго запомнится.
Свозили нас к подножью Вилючинского вулкана и дали погонять на снежниках, это незабываемо. На следующий день мы отправились покорять Мутновский экстремальный марафон, и он оказался реально экстремальным, чего я и в правду не ожидал. Итогами этой гонки стали поломанные лыжа с палкой и высокое третье место, но самое ценное — ни с чем несравнимые впечатления! Хочу сказать большущее спасибо всем тем, кто причастен к моему отдыху на Камчатке", — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографии можно на странице Устюгова в сети «Инстаграм».
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