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Кристофф выиграл гонку Мирового тура «Эшборн — Франкфурт», Ныч — 34-й
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Кристофф выиграл гонку Мирового тура «Эшборн — Франкфурт», Ныч — 34-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Норвежец Александр Кристофф из команды UAE-Team Emirates выиграл однодневную гонку Мирового тура «Эшборн — Франкфурт» в Германии. Лучшим из россиян стал Артём Ныч из «Газпром-Рус-Вело», финишировавший 34-м.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур «Эшборн — Франкфурт». 212,5 км 1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) — 5:13.25 2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — то же время 3. Оливер Насен (Бельгия, AG2R)… 34. Артём Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») — +0.46… 51. Ильдар Арсланов (Россия, «Газпром-РусВело») — +1.39. 52. Сергей Фирсанов (Россия, Газпром-РусВело») — +1.40.
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