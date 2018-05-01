Норвежец Александр Кристофф из команды UAE-Team Emirates выиграл однодневную гонку Мирового тура «Эшборн — Франкфурт» в Германии. Лучшим из россиян стал Артём Ныч из «Газпром-Рус-Вело», финишировавший 34-м.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур «Эшборн — Франкфурт». 212,5 км 1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) — 5:13.25 2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) — то же время 3. Оливер Насен (Бельгия, AG2R)… 34. Артём Ныч (Россия, «Газпром-РусВело») — +0.46… 51. Ильдар Арсланов (Россия, «Газпром-РусВело») — +1.39. 52. Сергей Фирсанов (Россия, Газпром-РусВело») — +1.40.