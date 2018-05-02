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Вяльбе выдвинута в члены исполкома ОКР
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Елена Вяльбе выдвинута в члены исполкома ОКР 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выдвинута в члены исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее ФЛГР заявила о поддержке Станислава Позднякова на выборах главы ОКР.
"Президиум федерации на своем последнем заседании принял решение выдвинуть Елену Валерьевну Вяльбе кандидатом в исполком Олимпийского комитета России. В этом органе очень давно не было человека, связанного с лыжными гонками. У нас медалеемкий вид спорта, поэтому считаем очень важным присутствие в исполкоме нашего представителя", — приводит ТАСС слова вице-президента ФЛГР Сергея Крянина.
Ранее стало известно, что действующий президент ОКР Александр Жуков не будет участвовать в выборах, запланированных на 29 мая. Елена Вяльбе прокомментировала предстоящий уход Жукова. "Итоги работы Александра Дмитриевича не мне нужно подводить. Что касается того, кого вижу оптимальной кандидатурой, говорить не буду. Я готова работать с любым президентом ОКР, кто займет этот пост. Работы впереди очень много", — цитирует "Спорт-Экспресс" Елену Вяльбе.,
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