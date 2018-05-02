Калининградская лучница выиграла золото этапа кубка мира по стрельбе

Мастер спорта международного класса из Калининграда Наталья Авдеева завоевала золотую медаль на этапе сезонного мирового кубка по стрельбе из блочного и классического лука. На стадии плей-офф наша спортсменка обыграла соперниц из США, Индии и Таиланда. В финале сборная Российской Федерации обошла команду китайского Тайваня со счетом 229:225.

Это не первые успехи калининградки на мировой арене в 2018 году. Во время зимнего сезона стрельбы по мишеням с расстояния 18 метров девушка выиграла этап кубка мира во Франции, а также последний в истории чемпионат мира в США.

Фото: сайт правительства Калининградской области