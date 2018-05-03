Супермодель Бар Рафаэли будет лицом «Джиро» на этапах в Израиле

Израильская супермодель Бар Рафаэли будет официальным лицом «Джиро д'Италия» во время первой части гонки, которая стартует в Иерусалиме 4 мая, сообщают организаторы гонки в своём «твиттере».

В Италии эту роль называют словом «madrina», что можно перевести как «покровительница» или «патронесса». Каждый год выбирается новая «патронесса» гонки. Она участвует в презентации команд и награждениях.

32-летняя Рафаэли — одна из самых известных топ-моделей в мире.

Первые три этапа «Джиро» пройдут в Израиле, после чего гонка переместится в Италию. Многодневка завершится 27 мая в Риме.