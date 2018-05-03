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Супермодель Бар Рафаэли будет лицом «Джиро» на этапах в Израиле
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Супермодель Бар Рафаэли будет лицом «Джиро» на этапах в Израиле 

Чемпионат.com 7 часов назад
Израильская супермодель Бар Рафаэли будет официальным лицом «Джиро д'Италия» во время первой части гонки, которая стартует в Иерусалиме 4 мая, сообщают организаторы гонки в своём «твиттере».
В Италии эту роль называют словом «madrina», что можно перевести как «покровительница» или «патронесса». Каждый год выбирается новая «патронесса» гонки. Она участвует в презентации команд и награждениях.
32-летняя Рафаэли — одна из самых известных топ-моделей в мире.
Первые три этапа «Джиро» пройдут в Израиле, после чего гонка переместится в Италию. Многодневка завершится 27 мая в Риме.
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