Бондарь завоевал серебро в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани 

Россиянин Александр Бондарь стал серебряным призёром четвёртого этапа Мировой серии в Казани в прыжках в воду с вышки. Бондарь уступил только китайцу Янь Цзян. Никита Шлейхер занял четвёртое место.
В прыжках с трёхметрового трамплина первенствовала китаянка Ши Тинмао. Россиянка Кристина Ильиных — 11-я.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань Мужчины. Вышка
1. Янь Цзян (Китай) — 581,60. 2. Александр Бондарь (Россия) — 533,80. 3. Бенжамин Аффре (Франция) — 499,80. 4. Никита Шлейхер (Россия) — 486,25.
Женщины. Трамплин, 3 м 1. Ши Тинмао (Китай) — 374,35. 2. Ван Хан (Китай) — 355,05. 3. Дженнифер Абель (Канада) — 338,55… 11. Кристина Ильиных (Россия) — 287,15.