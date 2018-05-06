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Бондарь завоевал серебро в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани
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Бондарь завоевал серебро в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Россиянин Александр Бондарь стал серебряным призёром четвёртого этапа Мировой серии в Казани в прыжках в воду с вышки. Бондарь уступил только китайцу Янь Цзян. Никита Шлейхер занял четвёртое место.
В прыжках с трёхметрового трамплина первенствовала китаянка Ши Тинмао. Россиянка Кристина Ильиных — 11-я.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань Мужчины. Вышка
1. Янь Цзян (Китай) — 581,60. 2. Александр Бондарь (Россия) — 533,80. 3. Бенжамин Аффре (Франция) — 499,80. 4. Никита Шлейхер (Россия) — 486,25.
Женщины. Трамплин, 3 м  1. Ши Тинмао (Китай) — 374,35. 2. Ван Хан (Китай) — 355,05. 3. Дженнифер Абель (Канада) — 338,55… 11. Кристина Ильиных (Россия) — 287,15.
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