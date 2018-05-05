Кузнецов выиграл бронзу на трёхметровом трамплине на этапе МС в Казани 

Россиянин Евгений Кузнецов стал бронзовым призёром четвёртого этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в Казани, в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина. Первые два места заняли китайцы Си Сии и Цао Юань. Четвёртым стал Илья Захаров.
В прыжках с вышки у женщин победила китаянка Рен Цян. Россиянка Юлия Тимошинина остановилась в шаге от пьедестала.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань Мужчины. Трамплин, 3 м 1. Си Сии (Китай) — 536,60. 2. Цао Юань (Китай) — 531,00. 3. Евгений Кузнецов (Россия) — 494,25. 4. Илья Захаров (Россия) — 491,05.
Женщины. Вышка
1. Рен Цян (Китай) — 389,10. 2. Ми Рае Ким (КНДР) — 362,35. 3. Мелисса Ву (Австралия) — 351,80. 4. Юлия Тимошинина (Россия) — 348,45.