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Мексиканка Гонсалес и японец Араи победили на командном КМ по спортивной ходьбе
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Мексиканка Гонсалес и японец Араи победили на командном КМ по спортивной ходьбе 

Чемпионат.com 57 минут назад
Сегодня, 5 мая, на командном Кубке мира по спортивной ходьбе в Тайцане японец Хироки Араи победил на 50 км, а мексиканка Мария Гонсалес выиграла 20 км.
Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях.
Спортивная ходьба. Командный Кубок мира. Тайцан, Китай Женщины, 20 км  1. Мария Гонсалес (Мексика) — 1.26,38 2. Цеян Шицзе (Китай) — 1.27,06 3. Ян Цзяюй (Китай) — 1.27,22  Командный зачёт
1. Китай — 17 2. Италия — 38 3. Испания — 40  Мужчины, 50 км  1. Хироки Араи (Япония) — 3.44,25 2. Хаято Кацуки (Япония) — 3.44,31 3. Сатоси Маруо (Япония) — 3.44,52  Командный зачёт
1. Япония — 6 2. Украина — 29 3. Польша — 37
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