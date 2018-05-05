Мексиканка Гонсалес и японец Араи победили на командном КМ по спортивной ходьбе

Сегодня, 5 мая, на командном Кубке мира по спортивной ходьбе в Тайцане японец Хироки Араи победил на 50 км, а мексиканка Мария Гонсалес выиграла 20 км.

Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях.

Спортивная ходьба. Командный Кубок мира. Тайцан, Китай Женщины, 20 км 1. Мария Гонсалес (Мексика) — 1.26,38 2. Цеян Шицзе (Китай) — 1.27,06 3. Ян Цзяюй (Китай) — 1.27,22 Командный зачёт

1. Китай — 17 2. Италия — 38 3. Испания — 40 Мужчины, 50 км 1. Хироки Араи (Япония) — 3.44,25 2. Хаято Кацуки (Япония) — 3.44,31 3. Сатоси Маруо (Япония) — 3.44,52 Командный зачёт

1. Япония — 6 2. Украина — 29 3. Польша — 37