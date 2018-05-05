Пятиборка Губайдуллина остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ в Венгрии 

Действующая чемпионка мира россиянка Гульназ Губайдуллина финишировала четвёртой на третьем этап Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Кечкемете (Венгрия). Победу одержала олимпийская чемпионка австралийка Хлои Эспозито, опередившая россиянку на 32 балла.
Российские пятиборки неровно прошли первые три вида. Губайдуллина уверенно первенствовала в плавании, Людмила Тебекина и Екатерина Хураськина показали максимальный результат в верховой езде. Но в итоге лучшая из россиянок Анна Буряк перед лазер-раном занимала восьмое место, отставая на 43 секунды от лидера — кореянки Ким Сунву. Губайдуллина с отставанием в 52 секунды была 13-й.
Для Губайдуллиной это пока лучший результат в сезоне. На первом этапе Кубка мира в Египте россиянка заняла девятое место, а на втором этапе в Лос-Анджелесе — 17-е.
Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет (Венгрия) Женщины
1. Хлоэ Эспозито (Австралия) — 1339. 2. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1335. 3. Ким Сунву (Южная Корея) — 1335. 4. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 1307… 9. Екатерина Хураськина (Россия) — 1291… 18. Анна Буряк (Россия) — 1266… 23. Людмила Тебекина (Россия) — 1252.