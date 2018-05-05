Пятиборка Губайдуллина остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ в Венгрии

Действующая чемпионка мира россиянка Гульназ Губайдуллина финишировала четвёртой на третьем этап Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Кечкемете (Венгрия). Победу одержала олимпийская чемпионка австралийка Хлои Эспозито, опередившая россиянку на 32 балла.

Российские пятиборки неровно прошли первые три вида. Губайдуллина уверенно первенствовала в плавании, Людмила Тебекина и Екатерина Хураськина показали максимальный результат в верховой езде. Но в итоге лучшая из россиянок Анна Буряк перед лазер-раном занимала восьмое место, отставая на 43 секунды от лидера — кореянки Ким Сунву. Губайдуллина с отставанием в 52 секунды была 13-й.

Для Губайдуллиной это пока лучший результат в сезоне. На первом этапе Кубка мира в Египте россиянка заняла девятое место, а на втором этапе в Лос-Анджелесе — 17-е.

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет (Венгрия) Женщины