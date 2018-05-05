Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Гвадалахаре 

Россиянки Александра Солдатова и Арина Аверина стали призёрами этапа Кубка мира (серия World Challenge Cup) в Гвадалахаре (Испания) в личном многоборье. При этом Солдатова уступила победительнице, Линой Ашрам из Израиля, всего 0,050 балла.
В двоеборье среди групп сборная России стала бронзовым призёром, уступив болгаркам и итальянкам.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Гвадалахара, Испания Многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 72,800. 2. Александра Солдатова (Россия) — 72,750. 3. Арина Аверина (Россия) — 70,200.
Группы
1. Болгария — 43,800. 2. Италия — 39,750. 3. Россия — 38,150.