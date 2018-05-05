Ещё
Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Гвадалахаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Гвадалахаре 

Чемпионат.com 5 часов назад
Россиянки Александра Солдатова и Арина Аверина стали призёрами этапа Кубка мира (серия World Challenge Cup) в Гвадалахаре (Испания) в личном многоборье. При этом Солдатова уступила победительнице, Линой Ашрам из Израиля, всего 0,050 балла.
В двоеборье среди групп сборная России стала бронзовым призёром, уступив болгаркам и итальянкам.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Гвадалахара, Испания Многоборье
1. Линой Ашрам (Израиль) — 72,800. 2. Александра Солдатова (Россия) — 72,750. 3. Арина Аверина (Россия) — 70,200.
Группы
1. Болгария — 43,800. 2. Италия — 39,750. 3. Россия — 38,150.
Чемпионат.com: последние новости
Солдатова выиграла серебро в многоборье на этапе Кубка мира в Гвадалахаре Бондаренко стала бронзовым призёром этапа КМ по велоспорту ВМХ в Нидерландах Устюгов: итогами экстремальной гонки на Камчатке стали поломанные лыжа с палкой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева29
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии4
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда11
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение