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Бондаренко стала бронзовым призёром этапа КМ по велоспорту ВМХ в Нидерландах
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Бондаренко стала бронзовым призёром этапа КМ по велоспорту ВМХ в Нидерландах 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российская велогонщица Ярослава Бондаренко стала бронзовым призёром третьего этапа Кубка мира по велоспорту-BMX в Папендале (Нидерланды).
Первенствовала с преимуществом над всеми соперницами более чем в 1 секунду голландка Лаура Смюлдерс. Второе время на финише показала американка Элиз Уиллогби, которой Бондаренко уступила всего 0,015 секунды.
Россиянки Наталья Афремова и Наталья Суворова финишировали 7-й и 8-й соответственно.
Велоспорт. ВХМ. Кубок мира. Третий этап
1. Лаура Смюлдерс (Нидерланды) — 37.367. 2. Элиз Уиллогби (США) — отставание 1,038. 3. Ярослава Бондаренко (Россия) — +1,053… 7. Наталья Афремова (Россия) — +2,323. 8. Наталья Суворова (Россия) — +3,400.
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