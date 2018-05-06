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Прасолов — 16-й на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду, Данилова — 21-я
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Прасолов — 16-й на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду, Данилова — 21-я 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Чэнду состоялся этап Кубка мира по триатлону. Среди мужчин первенствовал азербайджанец Ростислав Певцов, а лучшим из россиян стал Илья Прасолов, показавший 16-й результат.
В женских соревнованиях победила австралийка Эмма Джеффкоат, а россиянка Елена Данилова финишировала 21-й.
Триатлон. Этап Кубка мира. Чэнду, Китай
Мужчины 1. Ростислав Певцов (Азербайджан) — 28.18. 2. Фнликс Дюшам (Франция) — 28.20. 3. Родрига Гонсалес (Мексика) — 28.20… 16. Илья Прасолов (Россия) — 28.47… 19. Михаил Антипов (Россия) — 28.52. 20. Игорь Полянский (Россия) — 28.56. Женщины 1. Эмма Джеффкоат (Австралия) — 31.20. 2. Тамара Горман (США) — 31.27. 3. Фука Сега (Япония) — 31.34… 21. Елена Данилова (Россия) — 33.37.
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