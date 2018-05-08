Лыжник Крюков может завершить карьеру

"Официального решения о завершении своей карьеры я еще не принял. Ясность наступит к концу лета после того, как я проведу летнюю подготовку. На основании ее и будут делаться выводы", — сказал он.

Фирма, производящая лыжи и имевшая контракт с 32-летним Крюковым, ранее объявила о том, что лыжник завершает карьеру.

Олимпийский чемпион практически полностью пропустил минувший сезон, поскольку был отстранен из-за возможных нарушений антидопинговых правил, но был оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS). Сборная России не включила Крюкова в заявку на сезон-2018/19.

Ранее сообщалось, что американская горнолыжница показала фигуру в купальнике.