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Лыжник Крюков может завершить карьеру
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Лыжник Крюков может завершить карьеру 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Никита Крюков может завершить спортивную карьеру этим летом, сообщает ТАСС.
"Официального решения о завершении своей карьеры я еще не принял. Ясность наступит к концу лета после того, как я проведу летнюю подготовку. На основании ее и будут делаться выводы", — сказал он.
Фирма, производящая лыжи и имевшая контракт с 32-летним Крюковым, ранее объявила о том, что лыжник завершает карьеру.
Олимпийский чемпион практически полностью пропустил минувший сезон, поскольку был отстранен из-за возможных нарушений антидопинговых правил, но был оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS). Сборная России не включила Крюкова в заявку на сезон-2018/19.
Ранее сообщалось, что американская горнолыжница показала фигуру в купальнике.
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