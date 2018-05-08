Велленс: остальные этапы «Джиро д'Италия» станут для меня бонусом 

Бельгиец Тим Велленс, выигравший четвёртый этап веломногодневки «Джиро д'Италия», поделился впечатлениями от достигнутого успеха.
«Мне посчастливилось иметь очень сильных товарищей по команде, которые помогли мне добыть хорошее преимущество к началу подъёма. Благодаря этому мне не было нужно работать на максимуме и подниматься из глубин пелетона, а достаточно было рвануть на последних 200 метрах. Я очень рад, что выиграл этап. Теперь оставшиеся гонки будут для меня бонусом, я уже не буду чувствовать давления», — приводит слова Велленса официальный сайт гонки.