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Велленс: остальные этапы «Джиро д'Италия» станут для меня бонусом
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Велленс: остальные этапы «Джиро д'Италия» станут для меня бонусом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Бельгиец Тим Велленс, выигравший четвёртый этап веломногодневки «Джиро д'Италия», поделился впечатлениями от достигнутого успеха.
«Мне посчастливилось иметь очень сильных товарищей по команде, которые помогли мне добыть хорошее преимущество к началу подъёма. Благодаря этому мне не было нужно работать на максимуме и подниматься из глубин пелетона, а достаточно было рвануть на последних 200 метрах. Я очень рад, что выиграл этап. Теперь оставшиеся гонки будут для меня бонусом, я уже не буду чувствовать давления», — приводит слова Велленса официальный сайт гонки.
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