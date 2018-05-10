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Горнолыжница из США в купальнике избавила пляж от мусора
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Американская горнолыжница в купальнике избавила пляж от мусора 

Газета.Ru 10 мая 2018
Фото: ESPN
Известная американская горнолыжница Линдси Вонн во время отдыха занялась уборкой мусора с пляжа. Об этом сообщает "Советский спорт".
Одна из самых сексуальных спортсменок в мире в своем инстаграме поделилась фотографией и видеозаписью, на которых видно, как 33-летняя американка в купальнике занимается благотворительным делом.
"В свободное время я решила заняться уборкой мусора. К сожалению, то, что вы видите на снимке, я подобрала, пройдя всего лишь 100 метров. Мы должны оберегать свою планету", — написала Вонн.
Линдси Вонн завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2010, а также является многократным призером чемпионатов мира. На ее страницу в инстаграме подписано 1,5 млн человек.
Ранее американка поделилась своей откровенной фотографией в купальнике.
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