Горнолыжница из США в купальнике избавила пляж от мусора

Американская горнолыжница в купальнике избавила пляж от мусора

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн во время отдыха занялась уборкой мусора с пляжа. Об этом сообщает "Советский спорт".

Одна из самых сексуальных спортсменок в мире в своем инстаграме поделилась фотографией и видеозаписью, на которых видно, как 33-летняя американка в купальнике занимается благотворительным делом.

"В свободное время я решила заняться уборкой мусора. К сожалению, то, что вы видите на снимке, я подобрала, пройдя всего лишь 100 метров. Мы должны оберегать свою планету", — написала Вонн.

Линдси Вонн завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2010, а также является многократным призером чемпионатов мира. На ее страницу в инстаграме подписано 1,5 млн человек.

Ранее американка поделилась своей откровенной фотографией в купальнике.