Вылегжанин возглавил федерацию лыжных гонок Удмуртии

Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин избран на пост президента федерации лыжных гонок Удмуртии. На этой должности он сменил двукратную олимпийскую чемпионку Тамару Тихонову

Как рассказал «СЭ» сам Вылегжанин, исполком федерации, на котором состоялись его выборы, прошел 7 мая.

— У нас было после этого два рабочих дня на оформление всех документов, а сегодня отдали их на регистрацию, — подчеркнул Вылегжанин.

35-летний спортсмен заявил, что в предстоящем сезоне он продолжит карьеру и будет отбираться в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Зеефельде. (Андрей ШИТИХИН)