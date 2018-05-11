Лыжники Седова и Кулешов сыграли свадьбу 

Сегодня, 11 мая, в городе Саров (Нижегородская область) сыграли свадьбу Александр Кулешов и Анастасия Седова, сообщается на официальной странице Федерации лыжных гонок России в сети «Инстаграм». Поздравление молодожёнам-лыжникам подписала президент ФЛГР Елена Вяльбе.
23-летняя Седова является бронзовым призёром Олимпиады-2018 в лыжной эстафете 4х5 км. Предложение руки и сердца от своего будущего мужа Седова получила 26 февраля на торжественной встрече олимпийцев в московском аэропорту «Шереметьево».
Фото доступно в «инстаграме» ФЛГР.