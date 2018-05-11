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Лыжники Седова и Кулешов сыграли свадьбу
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Лыжники Седова и Кулешов сыграли свадьбу 

Чемпионат.com 11 мая 2018
Фото: Vgoroden.ru
Сегодня, 11 мая, в городе Саров (Нижегородская область) сыграли свадьбу Александр Кулешов и Анастасия Седова, сообщается на официальной странице Федерации лыжных гонок России в сети «Инстаграм». Поздравление молодожёнам-лыжникам подписала президент ФЛГР Елена Вяльбе.
23-летняя Седова является бронзовым призёром Олимпиады-2018 в лыжной эстафете 4х5 км. Предложение руки и сердца от своего будущего мужа Седова получила 26 февраля на торжественной встрече олимпийцев в московском аэропорту «Шереметьево».
Фото доступно в «инстаграме» ФЛГР.
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