Рей выиграл первую гонку пятого этапа WSBK 

12 мая в Имоле на автодроме «Энцо и Дино Феррари» прошла первая гонка пятого этапа мирового супербайка WSBK. Победу в ней одержал британский гонщик Джонатан Рей. Второй результата показал его соотечественник Том Сайкс, тройку лучших замкнул итальянец Марко Меландри.
13 мая в Имоле состоится вторая гонка пятого этапа. Пока же общий зачёт возглавляет Джонатан Рей (184 очка), второе место у Чейза Дэвиса (142), третьим в общей классификации идёт Марко Меландри (131).
Шестой этап серии пройдёт 26-27 мая на британском автодроме «Донингтон-парк».