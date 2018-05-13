Рей выиграл первую гонку пятого этапа WSBK

12 мая в Имоле на автодроме «Энцо и Дино Феррари » прошла первая гонка пятого этапа мирового супербайка WSBK. Победу в ней одержал британский гонщик Джонатан Рей . Второй результата показал его соотечественник Том Сайкс , тройку лучших замкнул итальянец Марко Меландри.

13 мая в Имоле состоится вторая гонка пятого этапа. Пока же общий зачёт возглавляет Джонатан Рей (184 очка), второе место у Чейза Дэвиса (142), третьим в общей классификации идёт Марко Меландри (131).

Шестой этап серии пройдёт 26-27 мая на британском автодроме «Донингтон-парк».