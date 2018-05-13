Афремова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велоспорту-ВМХ в Бельгии

Российская велогонщица Наталья Афремова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту-ВМХ Race, который состоялся в Хезден-Зольдере (Бельгия). Победительницей финального заезда стала голландка Лаура Смюлдерс , второй — её соотечественница Джуди Баув. В финальную восьмёрку вошли ещё две россиянки. Ярослава Бондаренко стала четвёртой, а Наталья Суворова — седьмой. В мужских соревнованиях лучшим из россиян был Евгений Комаров , занявший 12-е место. Велоспорт-ВМХ. Кубок мира. 6-й этап. Хезден-Зольдере, Бельгия Женщины 1. Лаура Смюлдерс (Нидерланды) 2. Джуди Баув (Нидерланды) 3. Наталья Афремова (Россия) 4. Ярослава Бондаренко (Россия)… 7. Наталья Суворова (Россия)