Канадец Денис Шаповалов поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на шестую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 14 мая 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2535. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689. 3 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 685. 4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 583. 5 (4). Тейлор Фритц (США) — 502. 6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 419. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253. 9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 249. 10 (9). Майкл Ммо (США) — 207.