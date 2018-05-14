В Тверской области состоится Кубок мира-2018 по вертолетным гонкам

В Тверской области 19 и 20 мая будет проходить Кубок мира-2018 по вертолетным гонкам. Организаторами российского этапа соревнований являются Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта.

Как сообщает портал Утро.ru, в этом году России впервые выпала честь открывать эти соревнования и принимать на современном аэродроме «Конаково» стартовый этап.

За право называться лучшими пилотами будут бороться около 20 экипажей из России, Белоруссии, Украины и Польши. Вертолетные гонки, как и в прошлом году, будут проводиться по двум упражнениям — «Развозка грузов» и «Слалом». Впрочем, в этом сезоне произошли небольшие изменения в правилах. Результаты полетов будут идти в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов — Masters и General.

Новости военных технологий: Россия впервые поставит вертолеты Ка-32 Таиланду и Турции