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Спортсмен из Удмуртии победил на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку
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Спортсмен из Удмуртии победил на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку 

ИА «Сусанин» 14 мая 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии победил на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку. Тимофей Иванов выиграл гонку International Mardin MTB Cup, сообщает пресс-служба «Центра спортивной подготовки сборных команд».
Спортсмен финишировал с результатом 1 час 46 минут 50 секунд, опередив своего главного соперника на 6 минут. Как отметил спортсмен у себя на странице в социальной сети: «гонка не была легкой».
«Во-первых, гонка была под дождем. Всего нужно было проехать 9 кругов, каждый круг по 3,2 км. И из трех километров половина — это крутой подъем. А к финишу был сильно грязевой спуск. Не всегда делают такие рельефы. Ну и стоит отметить, что я боролся с чемпионом Турции, который в мировом рейтинге занимает 50 место. А я пока нахожусь за сотней», — рассказал Иванов.
Иванов также отметил, что выиграть ему удалось благодаря хорошей подготовке.
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