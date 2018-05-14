Спортсмен из Удмуртии победил на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии победил на международных соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку. Тимофей Иванов выиграл гонку International Mardin MTB Cup, сообщает пресс-служба «Центра спортивной подготовки сборных команд».

Спортсмен финишировал с результатом 1 час 46 минут 50 секунд, опередив своего главного соперника на 6 минут. Как отметил спортсмен у себя на странице в социальной сети: «гонка не была легкой».

«Во-первых, гонка была под дождем. Всего нужно было проехать 9 кругов, каждый круг по 3,2 км. И из трех километров половина — это крутой подъем. А к финишу был сильно грязевой спуск. Не всегда делают такие рельефы. Ну и стоит отметить, что я боролся с чемпионом Турции, который в мировом рейтинге занимает 50 место. А я пока нахожусь за сотней», — рассказал Иванов.

Иванов также отметил, что выиграть ему удалось благодаря хорошей подготовке.