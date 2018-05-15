Хакеры раскрыли допинг-обман шведов

Хакеры из Fancy Bears обнародовали документы Шведского союза спортивных организаций (RF), указывающие на то, что чиновники скрыли положительные допинг пробы двух атлетов-соотечественников. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Речь идет о лыжнике Бьорне Сандстреме и легкоатлетке Марии Нильссон. Допинг-пробы спортсменов были сданы в разное время, однако оба теста показали наличие в организме атлетов запрещенного препарата тербуталина. Препарат является аналогом сальбутамола, показанного при бронхиальной астме и бронхите. Расследований и санкций в отношении нарушивших антидопинговые правила спортсменов не последовало.

Также из документов следует, что большая часть представителей лыжного спорта Швеции применяют терапевтические исключения. Причина — хронические воспалительные заболевания дыхательных путей.