Ещё
Хакеры раскрыли допинг-обман шведов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хакеры раскрыли допинг-обман шведов 

Lenta.ru 15 мая 2018
Фото: Ian Waldie / Getty Images
Хакеры из Fancy Bears обнародовали документы Шведского союза спортивных организаций (RF), указывающие на то, что чиновники скрыли положительные допинг пробы двух атлетов-соотечественников. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Речь идет о лыжнике Бьорне Сандстреме и легкоатлетке Марии Нильссон. Допинг-пробы спортсменов были сданы в разное время, однако оба теста показали наличие в организме атлетов запрещенного препарата тербуталина. Препарат является аналогом сальбутамола, показанного при бронхиальной астме и бронхите. Расследований и санкций в отношении нарушивших антидопинговые правила спортсменов не последовало.
Также из документов следует, что большая часть представителей лыжного спорта Швеции применяют терапевтические исключения. Причина — хронические воспалительные заболевания дыхательных путей.
Сборная Норвегии в свою очередь использовали правило терапевтического исключения на Играх в Пхенчхане. Норвежская делегация ввезла в Южную Корею более шести тысяч доз противоастматических препаратов. Серебряный призер российский лыжник Андрей Ларьков в свою очередь заявил, что не заметил у норвежских соперников признаков астмы. Сальбутамол, также привезенный норвежцами, находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства. Его ограниченное употребление возможно только в рамках терапевтического исключения.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала693
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян284
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России33
Собчак ответила обидчикам Смолова119
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение