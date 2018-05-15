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«В спорте все равны»
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«В спорте все равны» 

Советский спорт 15 мая 2018
17 мая в 11:00 в легкоатлетическом манеже соберутся около 120 юных спортсменов, представляющих команды адаптивных школ-интернатов нашего региона. Ребята будут соревноваться в таких видах, как прыжки в длину, бег на 100, 400, 1500 метров, а также смешанных эстафетах 4х100 метров.
В стартах примут участие девушки и юноши от 12 лет. Соревнования будут проходить в трех возрастных группах: «12-13 лет», «14-15 лет» и «16 лет и старше».
Легкоатлетический этап станет заключительным в областной спартакиаде для воспитанников адаптивных школ. Всего ребята соревновались в 13-ти видах спорта, в том числе мини-футболе, бочче, настольном теннисе, лыжных гонках, баскетболе, волейболе, дартсе, шашках и пауэрлифтинге.
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