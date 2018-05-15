Сотрудник УМВД России по г. Воронежу Елена Ткач завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России по стендовой стрельбе

Елена — заслуженный мастер спорта международного класса, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, финалов и этапов Кубка мира, призёр Европейских игр — 2015.

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