Сотрудник УМВД России по г. Воронежу Елена Ткач завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России по стендовой стрельбе 

Накануне в Воронеже завершился второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. В упражнении «трап» выступила Елена Ткач — сотрудник УМВД России по г. Воронежу, подполковник внутренней службы.
Елена — заслуженный мастер спорта международного класса, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, финалов и этапов Кубка мира, призёр Европейских игр — 2015.
В серьезной борьбе ей пришлось соревноваться с соперницами из Татарстана. В квалификации Елена Ткач с 99-ю точными выстрелами заняла второе место, проиграв только Екатерине Субботиной, а в финале пропустила вперед Анну Жемкову. Тем не менее, прославленная спортсменка из Воронежа завоевала бронзовую медаль соревнований и в очередной раз показала свое мастерство.