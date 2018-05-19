Д. Полянский выиграл этап Кубка мира по триатлону в Астане 

Россиянин Дмитрий Полянский стал победителем этапа Кубка мира по триатлону в Астане. Второе место занял австралиец Марсель Уолкингтон, а замкнул тройку призёров француз Рафаэль Орельен.
Триатлон. Этап Кубка мира. Астана, Казахстан Мужчины 1. Дмитрий Полянский (Россия) — 1:36.50. 2. Марсель Уолкингтон (Австралия) — 1:37.06. 3. Рафаэль Орельен (Франция) — 1:37.24… 6. Александр Брюханков (Россия) — 1:37.52… 8. Игорь Полянский (Россия) — 1:38.02… 31. Илья Прасолов (Россия) — 1:39.46… 49. Владимир Турбаевский (Россия) — 1:43.45.