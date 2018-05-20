Каноистка Ромасенко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Венгрии

ТАСС , 20 мая. Российская каноистка Олеся Ромасенко стала обладательницей серебряной медали на дистанции 200 м на первом этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде. В финале спортсменка показала результат 45,660 секунды. Победу одержала канадка Лоуренс Винсент-Лапойнт (44,504), бронзу завоевала ее соотечественница Кэти Висент (45,737). На дистанции 500 метров в каноэ-одиночке Ромасенко заняла четвертое место. Золото завоевала китаянка Сю Шисяо (2.07,457), второй стала венгерка Жанетт Лакатош (2.08,635), третьей — ее соотечественница Бьянка Надь (2.08,690). Соревнования в Венгрии завершатся 20 мая. Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Дуйсбурге с 25 по 27 мая.