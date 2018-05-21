Ещё
Гребцы из Измайлова завоевали семь медалей на Кубке России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Гребцы из Измайлова завоевали семь медалей на Кубке России 

Управа района Измайлово города Москвы 21 мая 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Медали в составе сборной Москвы завоевали пятеро студентов и один выпускник Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма.
В Новгородской области завершился Кубок России по гребному слалому. В его программу вошли соревнования, как в индивидуальных, так и в командных гонках, и состязания в экстремальном спуске. Выпускник РГУФКСМиТ Павел Эйгель стал серебряным призером в классе байдарок-одиночек, уступив земляку Максиму Шабанову. Вместе они добились такого же результата и в командной гонке, в серебряное трио которой вошел третьекурсник спортивного вуза в Измайлове Никита Инкин.
Второкурсницы университета физкультуры Ксения Крылова и Дарья Кузнецова, выступая вместе с Екатериной Перовой, выиграли серебро в женской командной гонке. Медаль за второе место в экстремальном спуске удостоился выпускник РГУФКСМиТ Алексей Лукин. Другой выпускник Алексей Суслов в паре с Перовой завоевал бронзу в миксте.
По итогам турнира тренерский штаб сборной страны во главе с Жан-Ивом Шётаном объявил расширенный состав нашей команды на чемпионат Европы и на первые три этапа Кубка мира. В него вошли Павел Эйгель и Ксения Крылова.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
На первом Всероссийском чемпионате по киберспорту судьями станут студенты спортивного вуза Гимн Чемпионата мира по футболу написала жительница Измайлова На Всероссийской летней универсиаде выступит 101 спортсмен из Измайлова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала705
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение