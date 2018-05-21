Гребцы из Измайлова завоевали семь медалей на Кубке России

Медали в составе сборной Москвы завоевали пятеро студентов и один выпускник Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма.

В Новгородской области завершился Кубок России по гребному слалому. В его программу вошли соревнования, как в индивидуальных, так и в командных гонках, и состязания в экстремальном спуске. Выпускник РГУФКСМиТ Павел Эйгель стал серебряным призером в классе байдарок-одиночек, уступив земляку Максиму Шабанову . Вместе они добились такого же результата и в командной гонке, в серебряное трио которой вошел третьекурсник спортивного вуза в Измайлове Никита Инкин.

Второкурсницы университета физкультуры Ксения Крылова и Дарья Кузнецова , выступая вместе с Екатериной Перовой, выиграли серебро в женской командной гонке. Медаль за второе место в экстремальном спуске удостоился выпускник РГУФКСМиТ Алексей Лукин . Другой выпускник Алексей Суслов в паре с Перовой завоевал бронзу в миксте.

По итогам турнира тренерский штаб сборной страны во главе с Жан-Ивом Шётаном объявил расширенный состав нашей команды на чемпионат Европы и на первые три этапа Кубка мира. В него вошли Павел Эйгель и Ксения Крылова.