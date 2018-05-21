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Бокарев избран членом совета ФИС
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Бокарев избран членом совета ФИС 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Президент Ассоциации лыжных видов спорта России Андрей Бокарев избран членом совета Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Решение было принято на 51-м конгрессе международной организации.
"Андрею Рэмовичу предстоит работа в руководящем органе ФИС, состоящем из 16 представителей от национальных лыжных ассоциаций по одному человеку от страны, — говорится в сообщении ФЛГР. — Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет Андрея Рэмовича с избранием и желает дальнейших творческих успехов!"
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