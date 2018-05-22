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Выпускница Измайловского вуза победила на турнире «Московская сабля-2018»
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Выпускница Измайловского вуза победила на турнире «Московская сабля-2018» 

Управа района Измайлово города Москвы 22 мая 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая стала лучшей на этапе Кубка мира, который проходил в «Парке легенд».
В столичном «Парке легенд» с 11 по 13 мая состоялся турнир этапа Кубка мира «Московская сабля-2018», в котором приняли участие 305 саблистов из 38 стран. Одной из звезд соревнований стала выпускница Российского государственного университета физкультуры, спорта, молидежи и туризма, олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной сабле Софья Великая, которая в финале обыграла спортсменку из Венгрии.
Стоит отметить, что для Софьи эти соревнования стали первыми международными стартами после перерыва, связанного с рождением ребенка. За свою карьеру выпускница ведущего спортивного вуза страны семь раз выигрывала чемпионат мира, 11 раз становилась чемпионом Европы, на Олимпиадах 2012 и 2016 годов завоевывала серебро в личном первенстве, а в Рио-де-Жанейро завоевало еще и золото, выступая в командных стартах.
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