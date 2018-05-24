В Чайковском состоится этап экстремальных гонок Red Bull 400

26 мая в Чайковском (Пермский край) пройдут соревнования Red Bull 400 — мировая серия экстремальных гонок.

Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 м, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов. Первые в этом году российские соревнования серии Red Bull 400 пройдут на трамплине в Чайковском 26 мая.

В 2018 году запланированы 17 этапов Red Bull 400 — в Финляндии, США (дважды), Японии, Казахстане, России (дважды), Норвегии, Италии, Канаде, Франции, Германии, Словакии, Польше, Австрии, Словении и Швейцарии.

В забеге участвуют до 500 участников. 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. Три участника, показавшие лучшее время, становятся призёрами экстремальной гонки на выносливость.

Второй российский этап Red Bull 400 состоится в Сочи в октябре — точная дата будет объявлена позже.