Вылегжанин: Хочу показать, на что я ещё способен, и только потом уйти

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр-2014 в Сочи Максим Вылегжанин рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

«Если бы после Олимпиады в Корее меня не допустили к соревнованиям, тогда бы я, наверное, уже ушел из спорта. А так меня и моих товарищей по команде оправдали, признали, что мы ничего не нарушали, поэтому я продолжаю.

Потерять два года в спорте и сразу же завязать мне не хочется. Хочется показать, на что я ещё способен, и только потом уже уходить.