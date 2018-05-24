Вылегжанин: Хочу показать, на что я ещё способен, и только потом уйти 

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр-2014 в Сочи Максим Вылегжанин рассказал о мотивации для продолжения карьеры.
«Если бы после Олимпиады в Корее меня не допустили к соревнованиям, тогда бы я, наверное, уже ушел из спорта. А так меня и моих товарищей по команде оправдали, признали, что мы ничего не нарушали, поэтому я продолжаю.
Потерять два года в спорте и сразу же завязать мне не хочется. Хочется показать, на что я ещё способен, и только потом уже уходить.
В предстоящем сезоне такая возможность у меня будет — в Австрии пройдёт чемпионат мира», — приводит слова Вылегжанина «Комсомольская правда Удмуртия».