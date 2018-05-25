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Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР
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Вяльбе переизбрана президентом Федерации лыжных гонок России 

ТАСС 25 мая 2018
Фото: ТАСС
Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе переизбрана на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на очередной четырехлетний срок, ее кандидатура была единогласно поддержана делегатами отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в пятницу в Казани.
Вяльбе, отметившая в апреле 50-летие, являлась единственным претендентом на пост главы федерации, который она занимает с 2010 года.
Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал три серебряные награды и одну бронзовую, Денис Спицов — два серебра и бронзу. Женщины заняли третье место в эстафете, еще одна бронзовая награда — у Юлии Белоруковой.
Согласно закону, проведение общероссийскими спортивными федерациями отчетно-выборных конференций в течение полугода после окончания Олимпийских игр является обязательным.
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