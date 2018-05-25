Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР

Вяльбе переизбрана президентом Федерации лыжных гонок России

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе переизбрана на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на очередной четырехлетний срок, ее кандидатура была единогласно поддержана делегатами отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в пятницу в Казани.

Вяльбе, отметившая в апреле 50-летие, являлась единственным претендентом на пост главы федерации, который она занимает с 2010 года.

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал три серебряные награды и одну бронзовую, Денис Спицов — два серебра и бронзу. Женщины заняли третье место в эстафете, еще одна бронзовая награда — у Юлии Белоруковой

Согласно закону, проведение общероссийскими спортивными федерациями отчетно-выборных конференций в течение полугода после окончания Олимпийских игр является обязательным.