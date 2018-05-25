26 мая состоится церемония открытия общегородского финала Спартакиады пенсионеров Москвы

Спартакиада проводится в рамках реализации пилотного проекта «Московское долголетие».

Основными задачами мероприятия являются формирование узнаваемого московского стандарта активного образа жизни для старшего поколения, популяризация спорта среди москвичей пенсионного возраста и вовлечение пожилых людей в социальную жизнь города.

В соревнованиях Спартакиады по шахматам, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматического оружия, плаванию, легкоатлетическому кроссу, а также в командной комбинированной эстафете примут участие 220 москвичей пенсионного возраста.

Спартакиада проводится в Москве в 3 этапа: в муниципальных образованиях и районах, финальные окружные соревнования, общегородской финал среди сборных команд административных округов. Общее количество участников мероприятия на всех этапах составило более 5000 человек.

Кроме того, в программу общегородского финала включены состязания по перетягиванию каната, стритболу, настольным играм, а также прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Победители общегородского этапа соревнований будут включены в сборную команду Москвы и примут участие в Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в Новосибирске с 23 по 26 августа 2018 года.

На мероприятии будет представлена программа активностей пилотного проекта «Московское долголетие». Все гости смогут посетить тематические мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, шахматам и шашкам и многое другое.

Все желающие москвичи старшего поколения смогут присоединиться к пилотному проекту «Московскому долголетию» и записаться на интересные занятия.

Мероприятие завершится флэшмобом «Зумба-голд», где 100 участников «Московского долголетия» продемонстрируют элементы танцевальной программы.

Гостями мероприятия станут Л. В. Адамян, академик РАМН, главный акушер-гинеколог РФ, заслуженный врач РФ; Н. Б. Виноградова, руководитель клубов «Супербабушки» и «Супердедушки»; Д. В. Винокуров, топ-стилист, создатель международного модельного агентства; В. А. Петросян, министр Правительства Москвы , руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; Н. А. Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы; Н. М. Игнатенко, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой»; С. Г. Кварта, дизайнер, стилист; Е. В. Малышева, д.м.н., телеведущая программы «Жить здорово» на Первом канале; И. А. Назарова, депутат Московской городской Думы ; Е. А. Олескина, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость»; А. В. Олешко, российский актер театра и кино, телеведущий и другие.

Мероприятие организовано департаментами труда и социальной защиты населения города Москвы, спорта и туризма города Москвы и с Всероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России по Москве».

Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие!

Адрес и место проведения: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 46/15. Дворец спорта Спорткомплекс «Москвич».

Аккредитация СМИ по телефонам: 8 (495) 624-53-51, 8 (495) 621-10-90, 8 (906) 726-90-11, 8 (985) 855-38-75.

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