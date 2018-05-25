Пятиборка Баташова стала бронзовым призёром этапа КМ в Болгарии 

Россиянка Ульяна Баташова стала бронзовым призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Софии (Болгария). Победу одержала британка Кейт Френч. Второй финишировала ирландке Наталия Койли, которая опередила Баташову всего на 4 очка.
Ещё одна наша россиянка Аделина Ибатуллина замкнула десятку сильнейших.
Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. София, Болгария Женщины
1. Кейт Френч (Великобритания) — 1379 очков. 2. Наталия Койли (Ирландия) — 1366. 3. Ульяна Баташова (Россия) — 1362… 10. Аделина Ибатуллина (Россия) — 1316.