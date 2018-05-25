Байдарочница Панченко стала шестой на дистанции 1000 м на этапе КМ в Германии

Российские спортсмены остались без медалей в первый день второго этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Дуйсбурге (Германия). Лучший результат из россиян показала Анастасия Панченко , ставшая шестой в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м. В байдарке-двойке на той же дистанции Олег Синявин и Максим Спесивцев заняли восьмое место. Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Второй этап. Дуйсбург, Германия Женщины. 1000 м. Байдарка-одиночка 1. Лиззи Бругтон (Великобритания) — 3.58,718. 2. Карин Йохансон (Швеция) — 4.00,149. 3. Катерина Макартур (Австралия) — 4.02,739… 6. Анастасия Панченко (Россия) — 4.07,754. Мужчины. 1000 м. Байдарка-двойка 1. Макс Хофф / Маркус Гросс (Германия) — 3.11,974. 2. Петер Гелле / Адам Ботек (Словакия) — 3.13,744. 3. Райли Фитцсиммонс / Джордан Вуд (Австралия) — 3.14,557… 8. Олег Синявин / Максим Спесивцев (Россия) — 3.18,968.