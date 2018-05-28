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Ван дер Марк выиграл вторую гонку WSBK в Великобритании
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Ван дер Марк выиграл вторую гонку WSBK в Великобритании 

Чемпионат.com 28 мая 2018
Фото: motogonki.ru
27 мая на автодроме «Донингтон-Парк» состоялась вторая гонка серии WSBK. Победу в ней, как и в первом заезде, одержал голландский мотогонщик Михаэль ван дер Марк на «Ямахе». Второе место занял турок Топрак Ражатиоглу на «Кавасаки», тройку лидеров замкнул ещё один пилот «Кавасаки» британец Джонатан Рей. Отметим, что всего второй раз с 2012 года гонку в Касл-Донингтон выиграл представитель не Великобритании — первой победой не-британца стал триумф того же ван дер Марка в первой гонке этапа 2018 года.
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