Перова выиграла этап Кубка мира в Турции в стрельбе из классического лука 

Призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, россиянка Ксения Перова выиграла личные соревнования в стрельбе из классического лука этапе Кубка мира в Анталье (Турция), победив в финале кореянку Хи Чжин Чан со счётом 6:5.
В командном турнире женская сборная России стала шестой, а мужская — седьмой.
Стрельба из лука. Кубок мира. Классический лук. Второй этап. Анталья, Турция Женщины. Личное первенство
1. Ксения Перова (Россия). 2. Хи Чжин Чан (Южная Корея). 3. Лей Чин Инь (Тайвань)… 9-16. Инна Степанова (Россия). 33-56. Виктория Будаева, Саяна Цыремпилова (обе — Россия).
Команды
1. Южная Корея. 2. Германия. 3. Тайвань… 6. Россия (Ксения Перова, Инна Степанова, Саяна Цыремпилова).
Мужчины. Команды
1. Южная Корея. 2. Япония. 3. Великобритания… 7. Россия (Александр Кожин, Артём Махненко, Эрдем Цыдыпов).